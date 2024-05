STF proíbe que autoridades questionem vida sexual de vítimas de estupro

"Discurso que distingue mulheres entre as que merecem ou não merecem ser estupradas". O julgamento começou no dia 7 de março, com a leitura do relatório da ministra Cármen Lúcia e a sustentação oral das partes habilitadas no processo. Depois disso, o caso foi retomado ontem, quando Cármen apresentou seu voto julgando procedente o pedido da PGR.

Essas práticas, que não têm base legal nem constitucional, foram construídas em um discurso que distingue mulheres entre as que 'merecem e não merecem' ser estupradas (...). Elas se firmaram como forma de relativizar práticas de violência e tolerância na sociedade aos estupros praticados contra mulheres com comportamentos que fugissem ou destoassem do que era desejado pelo agressor.

Ministros estabeleceram regras e punições. Os ministros propuseram balisas para que sejam anuladas investigações e processos de casos de crimes sexuais nos quais alguma autoridade, como delegado ou promotor do Ministério Público, questione a vida sexual pregressa das vítimas com intuito de desqualificá-las.

Decisão prevê anulação em casos de constrangimento. Nestes casos, o STF estabeleceu que os processos podem ser anulados caso seja constatada a tentativa de constranger a vítima com questionamentos sobre fatos alheios à investigação.