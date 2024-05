Governo triplica pedidos à PF; maioria investiga ataques a Lula e Janja

Lewandowski se reuniu com oposição e disse que tinha obrigação de encaminhar o pedido. Com perfil diferente de seu antecessor, o ministro da Justiça recebeu no último dia 15 três deputados bolsonaristas na sede do ministério para conversar sobre o pedido de inquérito feito por Pimenta. Na ocasião, ele, que já foi ministro do STF, explicou que tinha a obrigação de encaminhar a solicitação à PF, sob o risco de ser acusado do crime de prevaricação, isto é, de deixar de agir diante de uma suspeita de ilegalidade.

PF não pode apenas ser pautada, avalia especialista

PF precisa ter olhar técnico, diz especialista. O professor de direito constitucional Alvaro Palma de Jorge, da FGV-Rio, afirma que a preocupação com o uso político da polícia por parte dos governos atravessa a história do Brasil e que é necessário ficar atento a como se dará a condução dos casos nos órgãos de investigação.

Especialista alerta para risco de governo pautar agenda de órgãos. Para Jorge, é necessário avaliar os tipos de investigações que têm sido solicitadas e os desfechos dos casos na PF, mas também levar em conta que os pedidos do governo não podem pautar a agenda do órgão.

Disparada de investigações envolvendo crime contra a honra causa 'estranheza'. Questionado sobre os números levantados pela reportagem, o professor ainda ponderou que é necessário avaliar qualitativamente os pedidos de investigação diante do contexto de forte polarização no país, mas ressaltou a estranheza com a alta porcentagem de pedidos envolvendo especificamente Lula e Janja.