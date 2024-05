Ciro: Brasil está derrotado; polarização só acaba quando Lula sair do jogo

Acusação por violência política de gênero. Ciro foi questionado sobre as ofensas à senadora Janaína Farias (PT-CE), segunda suplente do ministro da Educação, Camilo Santana (PT-CE), na Casa Legislativa. A parlamentar assumiu a cadeira, após a primeira suplente ser nomeada para uma secretaria do governo do Ceará.

Uma confusão que fizeram comigo, argumentando misoginia.

Ciro Gomes, em entrevista ao jornal O Globo

"Não foi contra a cidadã." O ex-ministro argumentou que suas declarações tinham Camilo Santana como foco. O ex-ministro afirmou que Janaína era "cortesã" e "assessora para assuntos de cama".

"Eu disse isso depois, porque é exatamente o que ela é. Falei que ela era incompetente e despreparada", afirmou, mantendo as ofensas.

Ela está lá por um capricho do Camilo Santana ou porque ele está sendo chantageado. Não estou falando dela. Estou falando do Camilo.

Briga com o irmão. Ciro negou ter sido ele a provocar um desentendimento com Cid. "Fui eu quem briguei? Nunca briguei com ele", declarou. "Simplesmente eu fui lá e pedi a ele: 'Não faça isso, você está me abandonando, e eu estou sozinho'. Pedi para ele coordenar minha campanha, e ele disse que não."