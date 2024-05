Senado adia votação da taxação das 'comprinhas' e expõe incômodo com Câmara

O Senado adiou a votação do projeto de lei do Mover, que inclui a taxação das compras internacionais de até US$ 50, para a próxima terça-feira (4).

O que aconteceu

A votação estava prevista para hoje, mas foi adiada. Depois do impasse sobre a taxa, Câmara e Executivo fecharam acordo para cobrar 20% sobre as "comprinhas", em sites como Shein e AliExpress. O Senado deveria analisar o texto hoje, uma vez que a medida provisória do Mover perde a validade na sexta-feira (31).

Apesar de o adiamento expirar o prazo de votação da medida, o governo diz ter garantia jurídica de que o setor automotivo não será prejudicado. O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), informou que o vencimento da medida provisória do Mover na sexta não vai prejudicar os incentivos prometidos ao setor automotivo.