Clubes de tiro a menos de 1 km de escolas: o que muda no decreto sobre CACs

O que muda? Ao pedir a suspensão da regra, a proposição relata que as armas de pressão não são classificadas como armas de fogo, portanto, "não estão sujeitas às mesmas vedações legais".

Artigo 35

Como é: o artigo 35 afirma que, para a concessão do Certificado de Registro de Pessoa Física pelo Comando do Exército, o interessado deverá estar filiado a entidade de tiro desportivo e comprometer-se a comprovar uma frequência mínima de treinamentos ou competições, de acordo com o calibre registrado.

O que muda? Ao afirmar que tal exigência é "humana e socialmente inviável", a proposição afirma também que a determinação "não contribui para a fiscalização ou fomento do esporte".

Incisos I e II do § 1º e o § 2º, do artigo 41

Como é: o artigo 41 determina que a "prática da atividade de colecionamento de armas de fogo será permitida aos maiores de vinte e cinco anos de idade e dependerá da concessão prévia de CR, nos termos do disposto em regulamentação do Comando do Exército", além de que só poderá ser exercida por pessoa jurídica qualificada como museu.