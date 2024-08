Senado faz manobra para votar anistia a partidos na próxima quarta

O senador acrescentou que pedirá ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que a proposta seja votada na própria quarta que vem. É necessária aprovação em primeiro e segundo turno. O desejo de Alcolumbre é terminar a tramitação na semana que vem.

O que é a PEC da Anistia

A PEC da Anistia perdoa os partidos das multas aplicadas pelo não cumprimento das cotas mínimas de recursos a candidatos negros e pardos. Como compensação, os valores não aplicados na eleição de 2022 devem ser gastos com candidatos que se enquadram neste critério nas próximas quatro eleições.

O projeto também cria um programa de refinanciamento para as dívidas dos partidos. A proposta perdoa todas as sanções tributárias com prazo superior a cinco anos. A regra vale até mesmo para processos judiciais transitados em julgado.

Um programa de recuperação fiscal também será criado. Ele isenta os partidos de juros e multas, mantendo apenas as correção monetária sobre os valores devidos.

A PEC foi aprovada pela Câmara em julho. A votação em dois turnos no Senado é a etapa final para que os partidos sejam perdoados.