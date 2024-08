Reinaldo: Truque de Musk é estratégia para fraudar as regras da democracia

Reinaldo ressalta que o dono do X escolheu Moraes como alvo para não obedecer as regras brasileiras.

Então, eu não tendo representante lá, não tendo quem punir... Por que? Porque o caminho aí teria que ser tirar o X do ar. Porque, obviamente, se acontecer, joga muita gente contra o Supremo. Então, o caminho que o Elon Musk entendeu pra contestar, pra não jogar segundo as regras do jogo é colocar no alvo o ministro do Supremo. Eu estou falando isso, porque tem um delinquente nacional que não respeita regras [se referindo a Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo] e tem um megadeliquente internacional que também não respeita. Ah, é porque o Alexandre de Moraes fez coisas...

Existe o caminho da justiça, mas não. Hoje, ou a Justiça decide como eu quero ou eu não reconheço a decisão da Justiça. Então, é um momento muito delicado, é preciso escolher de que lado a gente está nesse caso. E não é de que lado a gente está, A ou B. Ou se está do lado da democracia, ou se está do lado da Constituição, ou contra. Em tempos em que no embate com Elon Musk, um desestabilizador de governos e de instituições mundo afora — menos com as ditaduras, com as ditaduras não. Com as ditaduras ele se dá bem. Ou o lado das instituições. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Para Reinaldo, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes de fechar definitivamente a rede social pode ser inevitável.

Será um péssimo caminho se acontecer, mas pode ser inevitável. A legislação brasileira não permite que empresas operem aqui, atuem no mercado brasileiro sem ter uma representação, sem ter com quem falar. O Elon Musk está dizendo: 'Não, não vou ter'. E, portanto, qualquer crime que se cometa aqui, no Twitter, não haveria nada a fazer. É como se o Elon Musk resolvesse ser um ente soberano no Brasil. As pessoas não se dão conta disso? Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

