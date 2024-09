Em almoço com centrão e PT, Hugo Motta conta votos para sucessão de Lira

O deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) reuniu líderes do centrão, do PT e do PL em almoço por seu aniversário de 35 anos. O tema das conversas foi a sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara, a partir de 2025.

O que aconteceu

Encontro sinalizou apoio à candidatura de Motta para a presidência da Câmara. Participaram do evento no restaurante Marie Cuisine, na Asa Sul, em Brasília, Lira e os líderes Doutor Luizinho (PP-RJ), Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL), Odair Cunha (PT-MG), Luciano Amaral (PV-AL), Renildo Calheiros (PC do B-PE), Romero Rodrigues (Podemos-PB), Altineu Cortes (PL-RJ). Também esteve presente o Tenente Coronel Zucco (PL-RS), aliado de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lira indicou apoio a Hugo Motta. Lideranças afirmaram que o deputado alagoano afirmou seu apoio ao líder do Republicanos para a sua sucessão, em eleição a ocorrer em fevereiro do ano que vem. Ele não pode se reeleger e quer fazer seu sucessor para transferir seu capital político e ter alguma influência na Casa.