Sakamoto: STF veta farra da emenda, mas não segura pressão

O Supremo Tribunal Federal vetou a "pouca vergonha das emendas", mas na configuração atual não tem força para segurar a pressão do Congresso Nacional, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta terça-feira (20).

O STF vetou a farra das emendas, a pouca vergonha das emendas, da mesma forma que tinha vetado aquele entendimento do marco temporal, que atrapalhava a demarcação de terras indígenas, dos territórios indígenas, mas ele não segura a pressão. Ele sabe que não tem força na atual configuração, na atual conjuntura. Em uma situação republicana, os três poderes cumpririam as suas tarefas constitucionais e cumpririam ordens ou leis emitidas, cumpriam as decisões dos outros poderes. A justiça, na verdade, também não legislaria tudo isso.