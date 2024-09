Estatal vinculada a Juscelino Filho dá 'pedalada fiscal' de R$ 77 milhões

As Comunicações relataram que essas solicitações são analisadas pela Junta de Execução Orçamentária - composta pelos ministérios do Planejamento e Orçamento; Gestão e Inovação; Fazenda e Casa Civil - "com o conjunto das demandas dos diversos órgãos federais e define o que será atendido, de acordo com limitações fiscais do orçamento geral da União".

O ministério declarou que foi solicitado R$ 1,2 bilhão de orçamento para a companhia em 2025, "mas no projeto de lei orçamentária anual, dadas as limitações da política econômica, constam R$ 586 milhões".

"Em 2024, em função do cenário restritivo, o pleito foi de R$ 1,3 bilhão, contudo o aprovado foi de R$ 549 milhões, sendo que foram liberados até o momento, R$ 343,8 milhões", pontuou.

A assessoria do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reagiu. "Um ministro que foi alvo de inúmeras denúncias, que balançou no cargo diversas vezes, que não sabe a diferença entre telégrafo e WhatsApp, neste momento, após dois anos de mandato, culpar o governo anterior, só retrata a sua incompetência", afirmou Fabio Wajngarten.

O Ministério da Fazenda afirmou que a estatal "faz parte do orçamento do Ministério das Comunicações, que é o responsável pela supervisão de suas atividades". Por isso, a empresa e a pasta seriam "os únicos capazes de responder" sobre o assunto.

Procurado, o Ministério do Planejamento informou que a reportagem deveria procurar o Ministério da Gestão.