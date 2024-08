Tales: Pablo Marçal desmanchou plano de Tarcísio com Bolsonaro em 2026

O crescimento do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB-SP) e seu encaminhamento para protagonismo na extrema direita brasileira desmanchou o plano do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para as eleições de 2026, afirmou o colunista Tales Faria durante participação no UOL News 2ª Edição desta terça (27).

Em entrevista à Jovem Pan, o governador de SP afirmou que não vai disputar a Presidência daqui a dois anos. Tarcísio também foi questionado sobre a corrida eleitoral à Prefeitura de São Paulo e ironizou, dizendo que voto nulo seria um bom caminho entre Boulos (PSOL) e Marçal. Na terça-feira (27), ele apareceu pela 1ª vez na campanha de Nunes (MDB) e comeu mortadela.