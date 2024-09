PF abre investigação sobre Silvio Almeida; governo vê denúncias como graves

"Diante da gravidade do teor das informações amplamente compartilhadas, e reconhecendo que toda e qualquer denúncia deve ser investigada com todo o rigor da Lei, é urgente que os fatos sejam cuidadosamente apurados e processados", diz o documento do ministério que foi encaminhado à CGU, à PGR e também ao Ministério da Justiça.

"Diante do exposto, este Gabinete Ministerial solicita a apuração criteriosa das denúncias, garantindo que todas as acusações sejam rigorosamente investigadas, com transparência e imparcialidade, a fim de proteger a integridade dos servidores e das instituições envolvidas."

O UOL procurou o Ministério da Igualdade Racial e a ministra Anielle Franco, mas ainda não obteve retorno.

Denúncias de assédio moral. Como o UOL mostrou na última quarta (4), o MDHC tem sido alvo de denúncias de assédio moral e pedidos de demissão em série desde o início da gestão, em janeiro de 2023. Silvio Almeida também nega as acusações.