Madrasta de Juscelino é investigada por obras em cidade onde é candidata

Justiça analisa caso. Em alguns casos, até os juízes que consideraram improcedentes as ações, reconheceram que os fatos poderiam ser, em tese, entendidos como abuso de poder econômico.

Ministro e presidente como "padrinhos". Em seu perfil oficial de campanha, Aline Rezende não divulgou nenhuma inauguração neste ano, mas utiliza as imagens do enteado e do próprio presidente da República, Lula, para divulgar sua candidatura. A coligação dela, porém, não conta com o apoio do PT e é formada pelos partidos União Brasil, PSD, Solidariedade e pela federação do PSDB/Cidadania.

Vou estar presente junto com nosso ministro das Comunicações, Juscelino Filho, deputados e senadores do Maranhão. Vou trabalhar com um único propósito, cuidar do nosso município. Vou fazer parcerias com o governo do presidente Lula para trazer mais programas sociais para Presidente Juscelino e melhorar pavimentação, saúde e escolas.

Aline Rezende, madrasta de Juscelino Filho e candidata à Prefeitura de Presidente Juscelino em vídeo divulgado em seu Instagram

De fato, o caso concreto não demonstra um ato típico de propaganda eleitoral, de modo que sua eventual existência envolve, abstratamente, contornos de abuso de poder econômico, motivo pelo qual, sob o viés da propaganda prematura, o caso impõe a improcedência da ação. Ressalte-se que o promotor eleitoral, atuante na zona de origem, informou a instauração de notícia de fato eleitoral, visando apurar os fatos sob a ótica do abuso de poder econômico, em que pese a ausência de configuração de propaganda antecipada.

Desembargador Tarcísio Almeida Araújo, do TRE-MA, ao julgar uma das ações movidas contra Aline Rezende