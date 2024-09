PGR se manifesta contra ações do Novo e da OAB sobre bloqueio do X

Além disso, é o próprio tribunal quem decide quando se exprime pela totalidade dos seus membros ou quando o faz por algum dos seus órgãos fracionários. Afora casos em que a Constituição dispõe a respeito, é ínsito ao autogoverno da Corte dispor sobre por quem, na sua estrutura, se pronuncia.

Paulo Gonet, em manifestação ao STF contra ações do Novo e da OAB

Resulta, enfim, que nem sequer em tese é admissível a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Sendo essa a conclusão, as arguições em epígrafes merecem o mesmo desfecho do não conhecimento, cabendo a extinção dos feitos sem exame de mérito, com prejuízo do pedido de liminar.

Ações pedem discussão em plenário

Tanto OAB quanto o Novo defendem que o tema seja debatido pelo plenário do STF. A sigla questiona a suspensão do X e aponta que isso representa um prejuízo ao direito de liberdade de expressão. Já a OAB pede que o Supremo discuta a aplicação de multa de R$ 50 mil a todos que utilizem VPN para acessar o X no Brasil. Para a entidade, a imposição dessa multa significa a criação de um "ilícito penal e cível não previsto no ordenamento jurídico".

Kassio já sinalizou que pretende levar discussão ao plenário. Caberá ao relator das duas ações avaliar todos os argumentos e decidir quais providências serão adotadas. Além da PGR, Kássio também pediu para ouvir uma manifestação do ministro Alexandre de Moraes, responsável por suspender o X, antes de decidir a respeito das ações.