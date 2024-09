Google criticou censura e falta de argumento, mas cumpriu ordem de Moraes

Sem prejuízo do acatamento, sempre muito respeitosamente, a peticionária pede vênia para pontuar que a ordem judicial direcionada à Google não veio acompanhada da fundamentação que motiva a decisão de bloqueio do canal como um todo na plataforma YouTube. o que contraria os requisitos de fundamentação decorrentes da Constituição, da legislação processual e do Marco Civil da Internet, naturalmente reforçados em matéria de restrições à liberdade de expressão e privacidade.

Com o genuíno respeito, a importância da fundamentação é reforçada pelo fato de a ordem determinar o bloqueio do canal como um todo. A jurisprudência desse Eg. Supremo Tribunal Federal sempre se postou de forma intransigente contra restrições genéricas e/ou prévias à liberdade de expressão, sem prejuízo dos mecanismos legítimos de remoção do que seja ilícito e responsabilização posterior dos seus autores.

Trecho da manifestação enviada ao STF em 19 de agosto

O que disse o X

Como é evidente, a ordem de bloqueio integral das contas @EdRaposo_, @Claudio061973, @PrJosiasPereira3, @marcosdoval, @DraPaola_, @mveustaquio, @xfischer ilustra a desproporcionalidade da r. decisão agravada, na medida em que acaba por afetar não apenas todo o conteúdo disponível na conta, como também restringe e proíbe a veiculação de conteúdo futuro, seja ele ilícito ou não, podendo caracterizar-se, com o devido respeito, como censura prévia - o que não se pode admitir. A ordem de remoção sempre deve se restringir ao conteúdo considerado ilícito, e nunca à integralidade da conta!

Diante do exposto, o X BRASIL respeitosamente requer seja reconsiderada a r. decisão agravada ou, caso assim não entenda Vossa Excelência, seja submetido o presente agravo à apreciação do Plenário desse Supremo Tribunal Federal, para que este a reforme e (i) determine a remoção apenas do conteúdo específico - identificado através de sua respectiva URL - e tido como potencialmente tipificados como ilícitos penais, nos termos da r. decisão agravada, revogando-se, por conseguinte, a ordem de bloqueio integral das contas @EdRaposo_, @Claudio061973, @PrJosiasPereira3, @marcosdoval, @DraPaola_, @mveustaquio, @xfischer, ou, alternativamente, (ii) estabeleça prazo máximo pelo qual as contas devem permanecer retida na plataforma X, igualmente em observância ao princípio da proporcionalidade.

Trecho da manifestação do X em 19 de agosto

Manifestação da Meta