Prefeito de Oiapoque (AP) é preso por suspeita de compra de votos

Suspeitos foram encaminhados à delegacia da PF para formalização da prisão em flagrante. Segundo a corporação, ambos ficarão à disposição da Justiça. No Facebook, circulam imagens que mostram o prefeito sendo acompanhado pelos agentes e chegando à delegacia.

O UOL tentou contato com a defesa do candidato, mas sem sucesso até o momento. A reportagem também tentou contato com a prefeitura. O espaço segue aberto. Caso haja retorno, o texto será atualizado.

Breno Almeida é aliado político do senador Randolfe Rodrigues (PT). No último post, publicado nesta sexta-feira (27), o prefeito publicou um vídeo de Randolfe, que faz declaração pública de apoio e pede voto para o aliado. "Para continuar no caminho do desenvolvimento, nada melhor do que um jovem que nasceu no Oiapoque e identifica os problemas de sua gente. Breno vai governar Oiapoque sem a interrupção que teve no período passado. E vai contar com o nosso apoio", afirma ele, no vídeo.