Quaest: avaliação positiva e aprovação do governo Lula caem em três meses

Gráfico sobre avaliação geral do governo Lula Imagem: Reprodução da pesquisa Genial/Quaest

A aprovação do jeito de governar do petista caiu de 54% para 51%. Já a reprovação ao trabalho do presidente oscilou de 43% para 45%. Não souberam ou não responderam, 4%.

Gráfico sobre a aprovação do trabalho do presidente Lula Imagem: Reprodução - Pesquisa Genial/Quaest

Aprovação de Lula teve maior queda entre os mais pobres e idosos. Entre os que ganham até dois salários mínimos, caiu de 69% para 62%. Já a desaprovação subiu de 26% para 32% neste segmento. Entre idosos, a aprovação foi de 59% para 49%, enquanto a desaprovação avançou de 37% para 48%. Por outro lado, a aprovação cresceu entre pessoas com 16 a 34 anos (48% para 53%).

Gráfico sobre a aprovação do trabalho do presidente Lula no recorte por idade Imagem: Reprodução da pesquisa Genial/Quaest

Pesquisa ouviu 2 mil eleitores com 16 anos ou mais, entre os dias 25 e 29 de setembro. O levantamento tem índice de confiança de 95%.