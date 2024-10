Ciro Nogueira: Bolsonaro erra ao aceitar figura 'execrável' como Malafaia

O senador Ciro Nogueira, presidente do PP, classificou como um erro a proximidade de Jair Bolsonaro (PL) com o pastor Silas Malafaia, que chamou o ex-presidente de "covarde" e "omisso" por adotar um comportamento dúbio nas eleições de São Paulo. "Que porcaria de líder é esse?", afirmou Malafaia à coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, no início da semana.

Em entrevista ao UOL News de hoje (11), Nogueira afirmou que Malafaia é uma "figura execrável" e se mostrou desleal ao contar, por exemplo, que um dia Bolsonaro chorou por cinco minutos sem parar ao telefone.