Após ações contra fraude, matrículas no ensino adulto caem em cidades do MA

Municípios recebem recursos do Fundeb todo mês para custear modalidade de ensino. Ao inflar os dados de matrículas, que são usados como referência para os repasses, na prática os municípios conseguem mais verba.

Auditoria identificou fraudes em série. A apuração foi iniciada no ano passado e começou a partir de auditorias do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e da CGU. A partir daí, a Polícia Federal e o MPF também passaram a se debruçar sobre os casos.

O esquema teria se intensificado durante a pandemia. Em Santa Quitéria do Maranhão, com 23,9 mil habitantes, houve registro em 2023 de mais de 4.500 matrículas, ou seja, 20% da população do município.

Cidade teve matrículas da EJA que dispararam 4.330% entre 2018 e 2022. Serrano do Maranhão, com 10,2 mil habitantes, também está entre os dez municípios investigados.

Média de alunos da EJA no Nordeste, segundo a CGU, é de 1,4% da população. Matrículas na modalidade de ensino feita para atender pessoas que querem ser alfabetizadas mesmo não estando mais em idade escolar vem caindo nos últimos anos em todo o país. Mesmo no Nordeste, a média é muito mais baixa do que a registrada nos dez municípios investigados.

Suspeitas de fraudes por todo o Brasil. Até o momento as investigações estão mais avançadas no Maranhão, mas a CGU e o MPF já identificaram dados que indicam que o esquema pode ter sido replicado em outros estados. A Procuradoria-Geral da República já autorizou que a investigação seja ampliada para nove outros estados no Norte e Nordeste.