Congresso e governo prometem concluir projeto sobre emendas até quinta

Governo e Congresso ainda não chegaram a acordo sobre proposta para regulamentar o uso de emendas parlamentares. Medida é necessária para desbloquear o uso dessa modalidade de recurso. Após o fim das eleições municipais, voltam as votações e as negociações por esse montante bilionário, principal moeda de troca para o governo Lula garantir apoio às propostas que considera importantes de serem aprovadas.

Dino é o relator das ações no STF que discutem maior transparência para diferentes modalidade de emendas. Desde agosto, o ministro tomou uma série de decisões exigindo critérios de transparência e rastreabilidade para a liberação das verbas. Por enquanto, enquanto não há acordo, o uso delas está suspenso.

Suspensão foi chancelada pelo STF. Reunião com representantes dos três Poderes no fim de agosto estabeleceu prazo para apresentação de nova proposta sobre o tema, mas ele não foi cumprido.

Proposta não foi apresentada até hoje. Em meio ao impasse, o relator do orçamento de 2025, senador Ângelo Coronel (PSD-BA), anunciou nesta terça-feira (22) que a proposta orçamentária deve ampliar os critérios de transparência e rastreabilidade das emendas de comissão e emendas Pix (que tem esse nome por serem enviadas diretamente aos estados e municípios mesmo que não haja algum projeto definido para elas serem utilizadas). Ideia, porém, foi considerada insuficiente pelo STF.

Congresso discute projeto para emendas. Ângelo Coronel (PSD-BA) discute com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e com a Casa Civil um projeto de lei complementar para solucionar o imbróglio dos recursos para ser votado logo após o segundo turno das eleições. O parlamentar também afirmou que pretende pedir uma audiência com o ministro do STF Flávio Dino.

Proposta sugere que informações sobre envio de recursos seja publicada no Portal da Transparência. De acordo com o senador, quando o parlamentar destinar valores das chamadas emendas Pix para uma cidade, "o ministério dispara um email para a Câmara de Vereadores, informando que o parlamentar X destinou aquele valor para a obra tal e também será comunicado aos tribunais de contas para que com isso se tenha total transparência", afirmou.