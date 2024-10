'Lero-lero sobre as urnas não se repetiu', diz Gilmar Mendes sobre eleição

Recentemente ainda no domingo nós encerramos o segundo turno das eleições municipais, em um clima de muita paz. Todos nós que ja passamos pelo TSE temos essa visão e essa impressão. Toda a toada em torno das ameaças que constituiím para a democracia as urnas eletronicas, esse lero lero já não se repetiu porque já não havia algum incremento, algum incentivador deste ambiente. Em 2h15 no processo eletrônico, nós tivemos o resultado de eleições. Algumas disputadas em flashes, como a de Fortaleza em que 10 mil eleitores tenderam para um lado e decidiram as eleições.

Ministro Gilmar Mendes, na abertura do XXVII Congresso Internacional de Direito Constitucional

Dirceu sem condenações

Gilmar anulou as condenações da Lava Jato contra o ex-ministro José Dirceu (PT). Conforme mostrou o UOL, em sua decisão Gilmar critica a "confraria formada pelo ex-juiz Sergio Moro e os procuradores de Curitiba. O ministro não citou o caso na noite de hoje.

Sigilo do processo foi derrubado. O ministro do STF entendeu que as ações movidas contra o petista tinham como objetivo servir de "alicerce" para as denúncias que foram apresentadas posteriormente contra Lula.

Com a decisão, na prática, Dirceu retoma seus direitos políticos e deixa de ser considerado "ficha-suja". A decisão atende a um pedido da defesa para estender ao ex-ministro a decisão da 2ª Turma do STF que considerou o ex-juiz Sergio Moro suspeito para julgar Lula.