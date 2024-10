PCC e CV estão em quase todos os estados disputando eleições, diz Lula

O presidente Lula (PT) expressou a preocupação com a infiltração das organizações criminosas na política em quase todo o país, durante reunião com governadores para tratar de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública nesta quinta (31).

O que aconteceu

O governo está reunido com representantes estaduais no Palácio do Planalto para debater um projeto conjunto de combate ao crime organizado nacionalmente. Como o UOL adiantou, o Ministério da Justiça propõe integração dos sistemas de segurança e equiparação das polícias nacionais e estaduais.

"Eles estão em quase todos os estados disputando eleições, elegendo vereadores", disse Lula. "Quem sabe, indicando pessoas para utilizar cargos importantes nas instituições brasileiras", continuou, citando nominalmente as facções PCC e Comando Vermelho.