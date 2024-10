Em reunião, Lewandowski cobra colega e cutuca governos do RJ e DF

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, cutucou os governos do Distrito Federal e do Rio de Janeiro ao falar da necessidade da integração de sistemas de segurança, em reunião sobre o tema com administradores estaduais no Palácio do Planalto nesta quinta (31).

O que aconteceu

Lewandowski apresenta uma sugestão de PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Segurança Pública. Como o UOL adiantou, o Ministério da Justiça propõe integração e equiparação das polícias nacionais e estaduais para combater o crime organizado.

Em sua fala, no entanto, cutucou alguns presentes. Com o objetivo de argumentar a favor desta integração, lembrou da resolução do caso do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco, voltando-se ao governador Cláudio Castro (PL-RJ), e sobre os atentados golpistas de 8 de Janeiro, na presença da vice-governadora Celina Leão (PP-DF).