Bolsonaro diz que planeja registrar candidatura em 2026: 'O TSE que decida'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, em entrevista à revista Veja publicada hoje (1º), que planeja fazer o registro de sua candidatura para as eleições de 2026 no "último momento".

Bolsonaro diz que vai tentar recuperar seus direitos políticos no Congresso, via projeto de anistia, ou ainda com uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal). O registro da candidatura, portanto, seria uma cartada final —e dependeria do seu partido.

Bolsonaro: inelegibilidade "não tem cabimento"

Ex-presidente diz ser alvo de "perseguição". Na avaliação de Bolsonaro, a reunião com embaixadores na qual ele atacou o sistema eleitoral brasileiro não lhe rendeu votos. Por isso, ele afirma que a determinação de sua inelegibilidade é uma "injustiça", e essa visão precisa se "massificar" na opinião pública.