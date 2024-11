Projeto de anistia ao 8/1 vai buscar acordo de PT ao PL para reduzir penas

Na comissão especial, a proposta deve ganhar um novo formato, com uma espécie de meio-termo, em que sejam abrandadas as penas dos envolvidos nos atos de depredação na praça dos Três Poderes.

Ao criar a comissão especial, Lira atendeu a exigência do PT de interromper a tramitação do projeto em troca de apoio ao seu candidato à sucessão, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB). Por outro lado, manteve a promessa ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, de dar seguimento ao projeto.

Parte dos parlamentares viu a medida como uma maneira de enterrar o projeto, comparando com a situação do PL das fake news, que morreu depois de ser jogado para uma comissão especial.

No entanto, outra ala afirma que a comissão deve ser de fato instalada e, com isso, atender a demanda da maior bancada da Câmara. Deputados dizem que será um espaço para contar casos de prisões consideradas injustas ou com penas muito altas.

Em entrevista ao UOL News nesta quinta (31), o vice-líder do governo na Câmara, deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA), disse que o PT não aceitava votar o projeto da maneira como estava na CCJ. A expectativa, afirmou, é que o tema seja resolvido ainda neste ano, mas que, caso seja estendido, os deputados deverão debater um novo texto.

"A pauta da anistia será encerrada nesse biênio, portanto, até 31 de janeiro. Se não for encerrada por qualquer motivo, ele (Hugo Motta) assumiu o compromisso dialogar conosco para que seja encontrada uma alternativa. Hoje temos tranquilidade de que a pauta da anistia será resolvida neste ano, na presidência de Arthur Lira."