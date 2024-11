Lula não ligou para Trump após vitória, diz ministro: 'Trabalhando nisso'

Sobre uma possível saída dos EUA de acordos multilaterais, Vieira afirmou que é preciso esperar que o governo recém-eleito faça sua avaliação, mas que o Brasil espera poder continuar a trabalhar com o governo dos EUA. Existe a possibilidade de que Trump deixe o Acordo de Paris, que estabelece metas para limitar o aquecimento global.

A decisão de sair de um acordo multilateral tem seu o preço, tem o seu ônus, não só na matéria específica tratada pelo acordo, como também na imagem internacional do país. Eu acho que todos os dados serão avaliados e ponderados de acordo com as orientações do governo, do governo do presidente Trump, recentemente eleito.

Nós temos que esperar para saber a disposição e a compatibilidade desses acordos mencionados com relação às políticas que serão implementadas. Nós podemos dizer que esperamos trabalhar com o governo americano, com as novas autoridades, como sempre fizemos com todos os governos americanos, sempre na defesa do interesse do Brasil com os temas que são importantes e também na defesa do multilateralismo.

Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores

De acordo com o ministro, a reunião do G20, que será realizada nos próximos dias 18 e 19, no Rio de Janeiro, está se debruçando sobre uma declaração a respeito do conflito em Gaza e Ucrânia. O Brasil negocia a inclusão de um pedido por paz nos dois locais. Mauro Vieira disse que a declaração, se aprovada, deve ser "equilibrada" e buscar soluções.

As posições não são todas coincidentes, obviamente, mas há um grande esforço. O trabalho está neste momento no Rio de Janeiro. É um grupo de altos funcionários de todos os países trabalhando justamente em uma versão final. Já foram tratados esses temas em várias reuniões setoriais. Houve cerca de 30 reuniões ministeriais. E o G20 como um todo, contando com os grupos de trabalho, são 120 reuniões ao longo deste ano.