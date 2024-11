Trump anuncia 'desregulamentação' ambiental; Brasil quer aliança global

Trump, quando venceu a eleição em 2016, tomou a iniciativa de retirar os EUA do pacto climático. Documentos que formam parte da campanha do republicano, agora, colocaram a questão energética como prioridade, com a volta aos investimentos em petróleo e, uma vez mais, uma saída do Acordo de Paris.

Jornais como o New York Times revelaram, no fim de semana, que essa retirada americano do principal pacto ambiental deve ser um dos primeiros atos do governo Trump, a partir de 20 de janeiro de 2025.

No governo brasileiro, a percepção é de que isso criaria uma dificuldade real para o mundo. Parte da postura do país, portanto, será o de reconhecer que essa eventual saída será um "problema". Hoje, os americanos estão na segunda colocação como maiores emissões de gás de efeito estufa.

Mas deixar claro que cruzar os braços por quatro anos diante do negacionismo climático não é uma opção.

A esperança ainda de membros do governo é de que a postura de Trump seja contra-balanceada por três aspectos internos nos EUA. O primeiro deles é a aliança já criada entre diferentes governos estaduais e municípios que prometeram manter as metas do Acordo de Paris e de redução de emissões, independente da política do governo federal americano.

Uma outra aposta do Brasil se refere aos investimentos já iniciados no governo de Joe Biden, por parte da iniciativa privada.