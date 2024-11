Câmara suspende votação após explosões e morte em Brasília

Uma das explosões aconteceu perto do STF

Uma pessoa com explosivos se aproximou da entrada do prédio, segundo primeiras informações. A explosão foi ouvida de dentro do edifício, após o fim da sessão do plenário. Não houve danos na parte interna do prédio, que foi evacuado.

Bombeiros confirmaram morte de uma pessoa em frente ao STF. Dezenas de seguranças e policiais cercaram o STF. Eles cercaram o prédio e pediram para que todas as pessoas se afastassem das janelas do edifício.

A segunda explosão aconteceu próxima a Câmara dos Deputados. Em vídeos nas redes sociais, é possível ver um carro explodindo com fogos no estacionamento do anexo 4 da Câmara.

O STF divulgou uma nota dizendo que "ministros foram retirados do prédio em segurança". "Ao final da sessão do STF desta quarta-feira (13), dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. Os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A Segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF", diz a nota.

Câmara anunciou suspensão da sessão às 20h47 no Twitter.