Elmar desiste, e Hugo Motta vira candidato único à sucessão de Lira

Eu queria outorgar o apoio do União Brasil, em nome da nossa bancada, e dizer que conte conosco não só durante a campanha, [como] a eleição e os próximos dois anos para que você seja um presidente à altura do nosso qualificado Poder Legislativo.

Elmar Nascimento, líder do União Brasil na Câmara

União Brasil deve ficar com o Orçamento. No acordo entre Lira e Motta em troca de apoio, o partido deve ficar com a relatoria da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2026 e a presidência da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Elmar já tinha adiantado ao UOL que era o arranjo feito com o deputado alagoano na reeleição dele, em 2023.

MDB pode assumir comando da CCJ em 2025. Pelo acordo original, PT, PL, União e MDB fariam o revezamento no comando da Comissão de Constituição e Justiça, mas, segundo aliados do deputado alagoano, o arranjo só seria mantido se Elmar desistisse da candidatura e o partido fosse para o bloco do indicado de Lira.

Orçamento é cobiçado por todos os partidos. Todos os anos há um revezamento na relatoria e na presidência da CMO (Comissão Mista de Orçamento) entre Câmara e Senado. Neste ano, a presidência do colegiado é do deputado Julio Arcoverde (PP-PI), indicado por Lira, e a relatoria do Orçamento é do senador Angelo Coronel (PSD-BA). Em 2025, os deputados ficam com a relatoria, e os senadores com a presidência.

PSD também retirou e vai apoiar Hugo. O líder do partido, Antonio Brito (BA), saiu da disputa e a bancada decidiu apoiar Motta. O anúncio foi realizado após reunião dos deputados com o presidente do partido, Gilberto Kassab.

Partido de Kassab queria manter a "proporcionalidade". As negociações buscam garantir o espaço do PSD nas comissões, Mesa Diretora e relatorias, seguindo o critério do tamanho das bancadas de cada sigla ou bloco partidário. O partido deve ficar com a presidência da CMO (Comissão Mista de Orçamento) e a terceira secretaria da Câmara. A legenda também mantém a Corregedoria Parlamentar, atualmente ocupada pelo deputado Domingos Neto (PSD-CE).