PF encontra celular em trailer de autor de explosões no DF

Plano de Francisco Wanderley era entrar no STF para matar o ministro Alexandre de Moraes, contou a ex-mulher dele à PF. Imagens da praça dos Três Poderes mostram o homem recuando após ser abordado por um segurança do STF. Ele joga alguns explosivos contra o prédio, depois se deita no chão com outro explosivo perto da cabeça e detona o artefato.

Ele jamais tiraria a vida dele, a não se que tivesse cumprido o objetivo. Se ele morreu em vão, não foi por ninguém, foi porque descobriram o que ele iria fazer

Ex-mulher de Francisco Wanderley Luiz

Francisco Wanderley compartilhava os planos e ameaças em grupo. Ele planejava o ataque desde a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro e fazia buscas no Google para viabilizar o atentado, de acordo com sua ex-mulher.

Quarto de casa onde Luiz estava hospedado, em Ceilândia (DF), tinha referências aos ataques de 8 de Janeiro. No espelho, ele manifestou o plano de explodir a estátua da Justiça, com a inscrição "em estátua de merda, se usa TNT". A frase era direcionada à mulher que vandalizou o monumento durante a invasão ao prédio do STF.

Outros parentes do homem serão ouvidos pela Polícia Civil de Santa Catarina. O autor do crime concorreu ao cargo de vereador em 2020 em Rio do Sul, pelo PL, mas não foi eleito. Ele se mudou para o Distrito Federal cerca de quatro meses antes do crime.

Entenda o caso

As explosões na praça dos Três Poderes ocorreram por volta das 19h30 de quarta-feira (13). As atividades legislativas foram interrompidas e devem ser retomadas na tarde desta quinta-feira (14), após uma varredura nos prédios do STF (Supremo Tribunal Federal) e do Congresso Nacional.