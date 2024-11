Explosões serão 'apenas cicatriz na história', diz Barroso

Em 8 de janeiro de 2023, a ideologia rasteira que inspirou a tentativa de golpe de Estado não surgiu subitamente. Pelo contrário, o discurso de ódio, o fanatismo político e a indústria de desinformação foram largamente estimulados no governo anterior. Fruto de um secretarismo infértil, o radicalismo político graçou nas eleições de 2018 em uma campanha caracterizada pela ampla utilização das redes sociais para difusão de ódio, ataques pessoais e fake news. Com o encerramento das eleições e a instalação de um novo governo em 2019, essa estratégia influenciou não apenas a comunicação oficial do Palácio do Planalto como também o discurso dos apoiadores, que radicalizaram o debate.

Ministro Gilmar Mendes, do STF

A Procuradoria-Geral da República presta plena e sentida solidariedade ao Supremo Tribunal Federal pelo lamentável episódio da noite de ontem. Fica claro que o desrespeito às instituições continua a ter sinistros desdobramentos, demonstrando a importância do esforço que vem sendo desenvolvido pela Procuradoria-Geral e pelo Supremo Tribunal na apuração de responsabilidades e punição por atos violentos de propósito antidemocrático.

Paulo Gonet, procurador-geral da República

Moraes critica 'mediocridade'

O ministro Alexandre de Moraes também dedicou sua fala inicial na sessão de hoje para falar sobre o atentado. Ele elogiou a atuação da equipe de segurança do STF e das polícias Civil e Federal, que se mobilizaram rapidamente para investigar o ocorrido, isolar a praça dos Três Poderes e desativar os artefatos explosivos. Ele, porém, não poupou críticas a autoridades que trataram o episódio apenas como suicídio, classificando isso de "mediocridade". A menção era à vice-governadora do DF, Celina Leão (PP). Ela foi evasiva quando questionada pela imprensa sobre terrorismo e afirmou que a linha que estava sendo investigada era de suicídio.

Em entrevista coletiva para jornalistas na noite de quarta-feira, a tratou o caso como suicídio.