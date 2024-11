Após sucesso nas redes, protestos por PEC contra 6x1 testam força nas ruas

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Manaus são algumas das cidades com manifestações marcadas. Fã-clubes de artistas nacionais e internacionais como Beyoncé, Dua Lipa e Billie Eilish divulgaram os atos e também se manifestaram nas redes sociais a favor da PEC.

O movimento contra a escala 6x1 ganhou força na internet com Rick. O fundador do VAT criou uma petição online, que já ultrapassa 2,9 milhões de assinaturas, em que cobra um projeto de lei sobre o tema. Ele foi candidato a vereador no Rio pelo PSOL e foi eleito.

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) embarcou na proposta. Ela conseguiu assinaturas necessárias para protocolar a PEC na quarta (13). O documento foi submetido pela parlamentar em maio deste ano, mas engatinhava para obter apoio. O reforço só foi possível após a cobrança da sociedade nas redes sociais.

Há críticas ao projeto como está redigido hoje. Deputados afirmam que para o texto avançar na Câmara será preciso defender a escala 5x2 ao invés da escala 4x3, como está previsto na proposta de Erika. Os parlamentares também dizem que é preciso criar mecanismos para garantir que os pequenos empresários não sejam impactados com as mudanças.

Proposta é "bastante prejudicial" aos trabalhadores, diz Campos Neto. Segundo o presidente do Banco Central, a PEC vai aumentar o custo do trabalho e a informalidade no país. "A gente vai continuar avançando essas reformas e entender que, no final das contas, aumentando a obrigação dos empregadores, a gente não melhora os direitos dos trabalhadores."

Projeto ainda não foi protocolado. Apesar de ter as assinaturas necessárias, Erika afirmou que tem obtido apoio de outros parlamentares. "Estamos felizes com a repercussão dentro da Câmara, com deputados nos procurando e assinando nossa PEC, que é um texto para dar dignidade e qualidade de vida ao trabalhador brasileiro", disse.