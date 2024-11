Câmara conclui votação de projeto de emendas mirando destravar pagamentos

Obras já iniciadas nos estados e municípios. Os parlamentares retomaram a redação aprovada anteriormente que permite o envio de recursos para obras inacabadas que já tinham recebido verba do parlamentar.

Deputados mantiveram apenas o contingenciamento das emendas parlamentares. Os senadores derrubaram, por destaque do PL, a possibilidade de o governo bloquear as emendas.

Bloqueio é ruim para o Congresso. O trecho da proposta original permite ao governo cortar os recursos pagos aos parlamentares quando as despesas do país aumentarem. Pelo texto aprovado na Câmara e no Senado, as emendas parlamentares serão contingenciadas. Na prática, o Executivo pode "contingenciar" as verbas quando houver queda nas receitas. Entenda a diferença dos dois termos. Na Câmara, ficou acordado que o governo vai enviar um projeto de lei para tratar do tema.

Proposta ainda esconde padrinhos de emendas de comissão. Apesar do esforço dos parlamentares para mudar as regras e liberar o pagamento das verbas, o projeto não atende todas as exigências do STF. Isso porque as indicações dos colegiados serão assinadas pelos líderes de partidos e não será possível identificar quais parlamentares indicaram os recursos para as ações e projetos.

Emendas de comissão são utilizadas como moeda de troca nas negociações da Casa. Segundo os parlamentares, os presidentes das comissões recebem listas com os parlamentares que serão beneficiados com as verbas e, portanto, uns são mais privilegiados do que outros.

LDO e Orçamento de 2025 serão analisados só após a votação das novas regras. Os relatores da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Confúcio Moura (MDB-RO), e da Lei Orçamentária Anual, Angelo Coronel (PSD-BA), esperam a conclusão da votação e a sanção do presidente Lula (PT) para dar início à análise das propostas sobre o orçamento.