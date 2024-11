O que é atentado terrorista e por que caso de Brasília é investigado assim?

As explosões de quarta-feira (13) na praça dos Três Poderes, em Brasília, são investigadas como um ato terrorista e ataque ao Estado Democrático de Direito, afirmou o diretor da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, em entrevista coletiva cedida nesta quinta (14).

O responsável pelo ataque, Francisco Wanderley Luiz, foi a única vítima das bombas caseiras. A ex-mulher dele afirmou à corporação que o plano dele era matar o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Segundo Rodrigues, a investigação policial vê sinais de "planejamento de longo prazo" e possíveis "conexões" com os episódios de 8 de janeiro de 2023, quando opositores do presidente Lula (PT), recém-empossado na ocasião, atacaram o STF, o Palácio do Planalto e o Congresso.