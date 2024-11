STF atacado: as impressionantes fotos do atentado na Praça dos Três Poderes

Luiz teria circulado pelo anexo 4 da Câmara durante o dia, segundo informação dada aos deputados pelo chefe de segurança da Casa. O local abriga a maioria dos gabinetes dos parlamentares. A entrada no prédio é liberada para qualquer pessoa. Os visitantes precisam passar por um detector de metal, mas não há revistas.

Por volta das 19h30 de quarta-feira (13), Luiz se aproxima do STF. Ele teria ficado em frente à estátua da Justiça em uma "atitude suspeita", segundo o segurança. O homem carregava uma mochila e um extintor. As informações estão no boletim de ocorrência ao qual o UOL teve acesso.

Apenas um segurança do Supremo estava no local. Aos agentes da polícia, o funcionário da Corte disse que tentou se aproximar do homem, mas teria sido advertido por ele. Ele também afirmou que acionou reforço "imediato".

Luiz jogou artefatos que causaram explosão, mas a distância impediu que atingisse o prédio do STF. Segundo boletim de ocorrência, ele teria lançado cerca de três explosivos.

Visualizou um objeto semelhante a um relógio digital, que o segurança acreditou tratar-se de uma bomba. Tirou os artefatos e verificou que o indivíduo trazia algo diferente. Pegou um extintor, desistiu e o colocou no chão.

Trecho do depoimento do segurança à polícia.

A 500 metros dali, no estacionamento da Câmara, um carro foi detonado. Mais tarde foi confirmado que o automóvel estava no nome de Luiz.