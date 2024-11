Neto de presidente da ditadura é indiciado pela PF por tentativa de golpe

Foi investigado pela PF em fevereiro por "propagação de desinformação golpista e antidemocrática". Um relatório do STF apontou que Figueiredo Filho integrava o núcleo responsável por incitar militares a aderir ao golpe de Estado, junto ao general quatro estrelas Braga Netto e os militares Ailton Gonçalves Moraes Barros, paraquedista do Exército, o coronel do Exército Bernardo Romão Correa Neto, e o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cesar Cid.

Em 2019, foi preso nos EUA por suspeita de integrar um suposto esquema de pagamento de propinas a dirigentes do BRB. O empresário foi considerado foragido pela Interpol, e terminou atrás das grades por alguns dias.

Figueiredo diz que nunca houve tentativa de golpe e que está sendo perseguido. "Entendo este indiciamento como parte de uma campanha de intimidação conduzida pela GESTAPO de Alexandre de Moraes, que busca silenciar tanto a mim quanto o trabalho que venho realizando para conscientizar a sociedade e as autoridades americanas sobre a escalada ditatorial em curso no Brasil, que segue cada vez mais alinhado com a China", disse em uma postagem no X (antigo Twitter).

Deixo claro: não respondo a intimidações, tampouco recuarei no exercício das minhas liberdades dadas por Deus. Tenho inclusive plena confiança de que os Estados Unidos, sob uma nova administração que valoriza a liberdade, tratarão esses acontecimentos com a gravidade que merecem.

Paulo Figueiredo Filho, em publicação no X

O que aconteceu

O relatório da investigação de 884 páginas foi enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal). Com o indiciamento, a PF apontou quais crimes os investigados teriam praticado a partir do conjunto de elementos reunidos ao longo da investigação.