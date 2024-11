Padre católico é indiciado pela PF por atuação em tentativa de golpe

Padre prestou depoimento à PF neste mês. Ele foi intimado no dia 6 deste mês no inquérito que apura a articulação de um plano de golpe pelo ex-presidente Jair Bolsonaro após a derrota na eleição presidencial de 2022.

Defesa de padre diz que divulgação de lista é "abuso" de investigadores. Leia a nota completa a seguir:

Menos de 7 dias depois de dar depoimento à Polícia Federal o meu cliente vê seu nome estampado pela Polícia Federal como um dos indiciados pelos investigadores. Os mesmos investigadores não se furtaram em romper a lei e tratado internacional ao vasculhar conversas e direções espirituais que possuem garantia de sigilo e foram realizadas pelo padre. Quem deu autorização à Polícia Federal de romper o sigilo das investigações? Até onde se sabe, o Ministro Alexandre de Moraes decretou sigilo absoluto. Não há qualquer decisão do magistrado até o momento rompendo tal determinação.

A nota da Polícia Federal com a lista de indiciados é mais um abuso realizado pelos responsáveis da investigação e, tendo publicado no site oficial do órgão policial, contamina toda instituição e a torna responsável pela quebra da determinação do Ministro.

Defesa do Padre José Eduardo de Oliveira e Silva

Quem é o padre indiciado pela PF?

Religioso soma mais de 420 mil seguidores nas redes sociais. No dia do resultado do primeiro turno das eleições presidenciais de 2022 Oliveira e Silva postou uma foto de um altar com a bandeira do Brasil em cima de uma santa. Na legenda, escreveu: "Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor e, assim, resistiremos."

Em 2017, Oliveira e Silva conseguiu projeção nas redes sociais ao criticar a "ideologia de gênero", uma das bandeiras de Bolsonaro. Ele chegou a sugerir que a indústria farmacêutica deveria criar "um calmante em forma de supositório". Também escreveu que tinha saudades "dos tempos em que o banheiro servia só para necessidades fisiológicas e não para exibicionismos de autoafirmação sexual".