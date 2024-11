Deputado, Ramagem é o único indiciado com cargo eletivo

Pivô de saída de Moro. Em 2020, a saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça causou a exposição do então presidente Jair Bolsonaro, com acusações de tentativa de interferência na Polícia Federal com a troca de comando e a demissão de Maurício Valeixo para a indicação de Ramagem na diretoria-geral.

Não assumiu a direção da PF por decisão do STF. Após a demissão de Moro, Ramagem foi indicado ao cargo por Bolsonaro, mas teve a posse suspensa pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Eleito deputado em 2022. Ele recebeu 0,68% dos votos válidos com 100,00% das urnas apuradas no estado.

Candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. Em 2024, o agora deputado disputou as eleições para a prefeitura da capital carioca, mas perdeu a disputa para o prefeito Eduardo Paes (PSD).

