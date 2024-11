PF cita 6 núcleos em inquérito que implica Bolsonaro em tentativa de golpe

"As investigações apontaram que os investigados se estruturaram por meio de divisão de tarefas, o que permitiu a individualização das condutas e a constatação da existência dos seguintes grupos:

a) Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral;

b) Núcleo Responsável por Incitar Militares à Aderirem ao Golpe de Estado;

c) Núcleo Jurídico;

d) Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas;

e) Núcleo de Inteligência Paralela;

f) Núcleo Operacional para Cumprimento de Medidas Coercitivas."

Entenda o indiciamento

A PF indiciou nesta quinta-feira (21) 37 pessoas. Estão na lista o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o general Braga Netto (PL) sob suspeita dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

Pela primeira vez, um presidente eleito no período democrático é indiciado como responsável por tramar contra a democracia no país. A reportagem tenta contato com a defesa de Bolsonaro e Braga Netto.

Próximo passo é o STF encaminhar o relatório à PGR. A partir de agora, o ministro Alexandre de Moraes deve enviar o relatório da PF à Procuradoria-Geral da República, que vai analisar tudo o que foi levantado pela corporação e decidir se denuncia ou não os envolvidos.