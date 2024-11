Aos 10, MBL quer virar partido, crescer no Nordeste e ser direita moderada

Os pagantes passaram o dia no Congresso, que começou às 9h e terminou às 22h. Havia espaços para vendas de refeições, cerveja — restrita aos que usavam pulseiras indicando ter 18 anos ou mais — e souvenirs do MBL, como canecas e camisetas.

10º Congresso do MBL, em São Paulo Imagem: Adriana Negreiros/UOL

O Congresso contou com a presença de vereadores eleitos por capitais do Nordeste —Natal e Salvador— e do fundador do movimento, Renan Passos, que atuou como apresentador das atrações.

Em vez do tom moderado das entrevistas, o discurso para os apoiadores foi provocador. Ao subir no palco, Guto Zacarias, que é negro, disse que queria uma saudação mais forte, ou iria acusar a plateia de "racismo ambiental" — uma piada com o termo utilizado pela ministra Anielle Franco ao comentar a tragédia das chuvas no Rio, em janeiro.

Prometeu também, como deputado, "foder" o MST, o Movimento Sem Terra —ele protocolou na Assembleia uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar o movimento.