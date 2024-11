Marinha nega que deixou 'tanques prontos' para o golpe, como indicou a PF

Marinha diz que seu arsenal não foi e não será usado para "ações que tentem abolir o Estado Democrático de Direito". "Sublinha-se que a constante prontidão dos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais não foi e nem será desviada para servir a iniciativas que impeçam ou restrinjam o exercício dos Poderes Constitucionais".

Marinha reforçou que obedece à legislação e os valores éticos e disse estar disponível para prestar esclarecimentos. "A Marinha do Brasil encontra-se à disposição dos órgãos competentes para prestar as informações que se fizerem necessárias para o inteiro esclarecimento dos fatos, reiterando o compromisso com a verdade e com a justiça".

"Mentira deslavada", diz defesa de almirante Garnier sobre relatório da PF. "Consulte o atual Comandante da Marinha, que era o responsável pelo emprego de tropas, se isso aconteceu", declarou ao UOL o advogado e ex-senador Demóstenes Torres (seu mandato no Senado foi cassado em 2012).

Chefe da Marinha apoiava golpe, diz PF

No relatório final do inquérito, a PF afirma que Jair Bolsonaro buscou o apoio das Forças Armadas em seu plano golpista. O ex-presidente não encontrou apoio dos então comandantes do Exército e da Aeronáutica, mas teria recebido o aval do líder da Marinha, Almir Garnier — ele é um dos 37 indiciados pela Polícia Federal.

Garnier comandou a Marinha entre abril de 2021 e 30 de dezembro de 2022. As investigações da PF revelaram que, em 14 de dezembro de 2022, o almirante foi o único a não se opor à minuta do golpe, apresentada a ele e a outros oficiais-generais em uma reunião com o general Paulo Sérgio Nogueira, então ministro da Defesa do governo Bolsonaro.