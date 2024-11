PF vê golpismo 'latente' e cita homem-bomba no STF ao indiciar Bolsonaro

Indagado se o posicionamento do general Freire Gomes foi determinante para que uma minuta do decreto que viabilizasse um Golpe de Estado não fosse adiante respondeu que sim; que caso o Comandante tivesse anuído, possivelmente a tentativa de Golpe de Estado teria se consumado

Trecho do depoimento do ex-comandante da Aeronáutica à PF

0:00 / 0:00

Ainda assim, investigadores ressaltam que radicalismo segue em 'estado de latência'. Conclusão vai ao encontro ao discurso de Moraes um dia após Francisco Washington Luiz detonar explosivos em frente ao Supremo.

Queria Deus que seja um ato isolado, esse ato. Mas o contexto é um contexto que se iniciou lá atrás, quando o gabinete do ódio, o famoso gabinete do ódio, começou a destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal principalmente

Alexandre de Moraes, ministro do STF, em discurso no 14 de novembro, um dia após atentado

Diante do exposto, conforme todos os atos executórios descritos, a investigação reuniu elementos que permitiram a conclusão de que os investigados atuaram de forma coordenada, mediante divisão de tarefas, desde o ano de 2019, com o emprego de grave ameaça para restringir o livre exercício do poder Judiciário e impedir a posse do governo legitimamente eleito, com a finalidade de obter a vantagem relacionada a manutenção no poder do então presidente da República Jair Bolsonaro,

Trecho do relatório final da PF sobre tentativa de golpe de Estado