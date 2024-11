Sede no Planalto e porta-voz de peso: como seria o governo após o golpe

Uma das finalidades do gabinete de crise, segundo a PF, era criar "vínculo de confiança" entre Bolsonaro e o chefe do Exército. O objetivo foi identificado em uma troca de mensagens entre o coronel Bernardo Romão Corrêa Netto, integrante dos chamados "kids pretos", e o coronel Fabrício Moreira de Bastos, hoje adido na Embaixada do Brasil em Tel Aviv, no dia 28 de novembro de 2022. Ambos foram indiciados pela PF na semana passada, junto com o ex-presidente Bolsonaro.

Minuta para criação do gabinete foi encontrada com o general da reserva Mario Fernandes. Preso em 19 de novembro, Fernandes foi o número dois da Secretaria-Geral da Presidência no governo Bolsonaro. Também chegou a assumir a pasta interinamente. Segundo a PF, o arquivo de texto da minuta foi criado em 16 de dezembro de 2022, às 10h43, e modificado no mesmo dia, às 14h06, pelo próprio Fernandes. A ideia era que a medida fosse implementada via decreto presidencial.

PF diz que, inicialmente, militares planejavam instalar o gabinete no Comando de Operações Terrestres. À época, a unidade (que abriga o maior contingente de tropas entre todas do Exército) era comandada pelo general Estevam Theóphilo, outro dos indiciados por tentativa de golpe. Depois, previram a instalação no Palácio do Planalto.

Gabinete teria equipe majoritariamente militar, diz PF

A PF destaca que "várias pessoas que são investigadas ou ligadas aos investigados" integrariam o novo órgão.

Augusto Heleno seria chefe e Walter Braga Netto, coordenador-geral. Ambos são generais. Heleno comandava o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência à época dos fatos. Já Braga Netto foi vice na chapa de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022 e esteve à frente da Defesa e da Casa Civil com Bolsonaro.