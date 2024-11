'Lula não sobe rampa': plano apreendido pela PF na sede do PL detalha golpe

Um dos seis tópicos falava sobre "linhas de esforços". Entre elas estavam a "interrupção do processo de transição", "anulação de atos arbitrários do STF" e "preparação (ensaios) da tropa para ações diretas".

O nome dado ao documento, operação 142, foi uma alusão ao artigo da Constituição. O texto trata da regulamentação do papel das Forças Armadas no país, mas foi usado por golpistas após a vitória de Lula para rejeita o novo governo e defender intervenção militar.

Para a PF, foi feita uma interpretação "anômala" do artigo 142" para tentar legitimar o golpe de Estado. "O documento demonstra que Braga Netto e seu entorno tinha clara intenção golpista, com o objetivo de subverter o Estado democrático de Direito", diz o relatório.

Outros tópicos possuem siglas e jargões próprios do militarismo como "CG Pol" (Centro de Gravidade Político), com a descrição de medidas autoritárias, que demonstram a intenção dos investigados em executar um golpe de Estado para manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder: "anulação das eleições", "prorrogação dos mandatos", "substituição de todo TSE" e "preparação de novas eleições".

Trecho do relatório da Polícia Federal

Conteúdo de delação

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, teria vazado o conteúdo da delação premiada a Braga Netto. A PF se baseia em documentos encontrados na mesa do assessor do general.