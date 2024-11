General planejava atribuir a Dino a responsabilidade pelo 8/1, diz PF

Anotações encontradas pela PF (Polícia Federal) na casa do general Mario Fernandes mostram que o militar planejava difundir a narrativa de que a omissão do então ministro da Justiça, Flávio Dino, foi o que permitiu os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

O que aconteceu

Divulgação da versão se daria na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investigou o caso no Congresso. O plano do general era usar o senador Marcos do Val (Podemos-ES) como um dos principais articuladores da movimentação.

Militar planejava acusar Dino de usar "chantagens para crescimento político". "FD (Flavio Dino) já afirmou que, se ele cair, ele levará o L (Lula), escreveu Fernandes no caderno encontrado pela PF.