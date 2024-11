Militares, políticos, policiais e padre: quem são os 37 indiciados pela PF

Comandante da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, que fica em São Gabriel da Cachoeira (AM). Foi ouvido pela PF pela primeira vez no início do mês de novembro por ajudar na elaboração de uma carta com teor golpista.

Rafael Martins de Oliveira

Tenente-coronel do Exército, ele foi preso em fevereiro de 2022 durante a operação Tempus Veritatis. Rafael é acusado de negociar com Mauro Cid o financiamento de R$ 100 mil para levar manifestantes do Rio de Janeiro a Brasília.

Ronald Ferreira de Araujo Junior

Suspeito de ajudar na elaboração de uma minuta golpista no governo Bolsonaro, ele é tenente-coronel do Exército e foi convocado para depor na PF em fevereiro, mas decidiu se manter em silêncio.