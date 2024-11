Bolsonaro faz apelo a Lula e Moraes por anistia: 'Alguém tem que ceder'

Bolsonaro compara cenário com o ano de 1979. Foi quando o ditador João Batista Figueiredo concedeu perdão a perseguidos políticos e abriu caminho para a redemocratização após a ditadura militar. "Eu não era deputado, mas foi anistiada gente que matou, que soltou bomba, que sequestrou, que roubou, que sequestrou avião", disse Bolsonaro.

Ele citou ainda o caso de Francisco Wanderley Luiz, que arremessou explosivos em direção ao STF em 13 de novembro e se matou. "Não pode alguém [que] acaba perdendo a vida após lançar uns fogos de artifício, dizer que isso aí é ódio do gabinete do ódio, me apresenta uma matéria que seria desse gabinete do ódio." Alexandre de Moraes afirmou, depois do ataque, que as explosões na Praça dos Três Poderes tinham como origem o "gabinete do ódio".

O relatório de indiciamento da Polícia Federal aponta relação entre o plano de golpe e o atentado realizado por Wanderley Luiz. Para a PF, a retórica golpista começou a ser inflamada em 2019 e ainda está "latente" na sociedade brasileira. O caso do homem-bomba seria um exemplo disso.

Inquérito do golpe

Bolsonaro é citado 535 vezes. De acordo com o relatório, o capitão da reserva "planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado e da abolição do Estado democrático de Direito". O ex-presidente nega a existência do plano.

Caberá à PGR analisar o caso e decidir se apresenta denúncia contra os envolvidos. O órgão terá prazo inicial de 15 dias para se manifestar. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pode pedir mais tempo ou solicitar mais diligências caso entenda ser necessário. A expectativa é que ele só apresente a denúncia em 2025, devido ao grande volume de informações da investigação e à complexidade do caso. Além disso, o Judiciário entra em recesso a partir de 20 de dezembro.