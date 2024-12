Moraes autoriza transferência de 2 'kids pretos' para Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou nesta segunda-feira (2) a transferência para Brasília de dois "kids pretos". Os militares foram presos na semana passada no Rio por suspeita de tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.

O que aconteceu

Decisão do ministro atende a pedidos das defesas. Serão transferidos o general da reserva Mario Fernandes e o tenente-coronel Rodrigo Bezerra, que atualmente estão no 1º Batalhão de Polícia do Exército, no Rio. Nas decisões, Moraes também autorizou os militares a receberem visitas de suas esposas e filhos. As demais visitas devem ser autorizadas por Moraes para poderem acontecer.

Agora, os dois ficarão nas instalações do Comando Militar do Planalto. Por serem militares, eles cumprem a prisão preventiva em instalações do Exército e precisam seguir as normas do local.