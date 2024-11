Em áudio, general pediu que Bolsonaro segurasse ação da PF em acampamento

Mensagens de voz do general Mario Fernandes, obtidas pelo UOL, mostram que o militar pediu a Mauro Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) que o então presidente conversasse com o Ministério da Justiça sobre a possibilidade de "segurar" as ações da Polícia Federal no acampamento golpista montado em frente ao QG do Exército, em Brasíllia, após as eleições de 2022.

O que aconteceu

Mensagem de áudio, que integra as investigações da PF, foi enviada em 8 de dezembro. Na ocasião, Fernandes, um dos presos pela PF na terça passada, pediu a ajuda de Cid para repassar sua solicitação ao então presidente Bolsonaro.

Áudios integram a investigação da PF que aponta até plano para matar o presidente Lula (PT), o vice Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do STF Alexandre de Moraes. As apurações culminaram na Operação Contragolpe, deflagrada na terça-feira (19), que prendeu cinco pessoas (quatro militares e um policial federal) por suspeita de envolvimento na tentativa de golpe. Os áudios foram revelados pelo Fantástico, da TV Globo.