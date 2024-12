PF intima delator Mauro Cid a dar novo depoimento na quinta

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, foi intimado pela Polícia Federal a prestar um novo depoimento na próxima quinta-feira (5). A informação foi revelada pela GloboNews e confirmada pelo UOL.

O que aconteceu

Cid foi intimado a prestar novos esclarecimentos pelo delegado Fabio Shor, da Polícia Federal. A intimação não deixa claro em qual investigação específica será o depoimento. Após ter fechado um acordo de delação premiada com a PF, Cid deve colaborar todas as vezes que for chamado a depor pelas autoridades para poder manter seus benefícios ao final do processo.

Depoimento ocorre após Cid ser indiciado no inquérito sobre tentativa de golpe. Além dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 35 pessoas também foram indiciadas pela PF. Investigação usou materiais apreendidos com Cid e depoimentos dele para apontar envolvimento do ex-presidente em trama golpista que envolveu até plano para assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do STF Alexandre de Moraes.